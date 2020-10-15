Скачать
Четверг, 15.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было
Арахамия заговорил о сокращении армии: ему напомнили, что такое уже было
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)
Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)
Лига наций: результаты и обзоры всех матчей 14 октября (видео)
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой
В сеть попало фото Аллы Мазур 25-летней давности: рыжеволосая и с улыбкой

Финский премьер засветила родинку на интимном месте: "деловое" фото облетело весь мир

Финский премьер засветила родинку на интимном месте: "деловое" фото облетело весь мир
08:09 Сегодня Телеграф Фото: tk.media
Чиновница позировала в пиджаке на голое тело

Премьер-министр Финляндии Санна Марин неожиданно оказалась в центре внимания всего мира после съемок для глянцевого журнала Trend.

Для съемок она выбрала черный пиджак с глубоким вырезом, который надела на голое тело. Образ дополнило изящное украшение.

Фото вызвало бурные обсуждения. Кто-то оценил природную красоту и выбранный политиком стиль. Были и те, кто жестко раскритиковал премьера за «развратное» фото.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Trendi & Lily (@trendimag)

 

 

Внимательные же зрители заметили на левой груди Санны Марин небольшую родинку.

 

«Красавица», «Где выдают разрешение так одеваться? Мне нужно одно и для подружки», «Она же не английская принцесса. Так и надо: немного доброй и красивой провокации», «Такую родинку нельзя прятать! Финляндия супер креативная страна», - отмечают ценители красоты в сети.

А вот актриса Ольга Сумская рассталась с легендарной родинкой на лице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Родинки, Санна Марин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
02 Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
03 Любовница Брэда Питта показала упругую грудь и свела с ума поклонников (фото)
04 Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
05 Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский озвучил первый вопрос своего &quot;референдума&quot; 25 октября (видео)
Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 15 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь