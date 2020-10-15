Финский премьер засветила родинку на интимном месте: "деловое" фото облетело весь мир

Чиновница позировала в пиджаке на голое тело

Премьер-министр Финляндии Санна Марин неожиданно оказалась в центре внимания всего мира после съемок для глянцевого журнала Trend.

Для съемок она выбрала черный пиджак с глубоким вырезом, который надела на голое тело. Образ дополнило изящное украшение.

Фото вызвало бурные обсуждения. Кто-то оценил природную красоту и выбранный политиком стиль. Были и те, кто жестко раскритиковал премьера за «развратное» фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trendi & Lily (@trendimag) 8 Окт 2020 в 2:00 PDT

Внимательные же зрители заметили на левой груди Санны Марин небольшую родинку.

«Красавица», «Где выдают разрешение так одеваться? Мне нужно одно и для подружки», «Она же не английская принцесса. Так и надо: немного доброй и красивой провокации», «Такую родинку нельзя прятать! Финляндия супер креативная страна», - отмечают ценители красоты в сети.

А вот актриса Ольга Сумская рассталась с легендарной родинкой на лице.