Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии
Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии
Какой праздник 9 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 января: народные приметы и запреты

Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану

Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану
01:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Количество украинцев, которые готовы переехать на постоянное жительство за границу в последние годы значительно увеличивается. Оно и понятно, ведь с плохой экономикой и не совсем идеальными чиновниками большинство людей просто не хотят мириться.

Бытует мнение, что в другую страну желают переехать только молодые люди, но, как показывает практика, жизнь 50-60-летних людей, которые стремятся покинуть родную страну, может сложиться довольно удачно. С этим столкнулась 50-летняя американка Джанет Блазер, потерявшая работу в издательском деле в Калифорнии, и рискнувшая отправиться в неизведанную ей Мексику, открыть успешный бизнес и наконец-то зажить счастливой жизнью, пишет CNBC.

"В 2006 году в молитвах я собрала чемоданы и поехала одна из Калифорнии в Масатлан, Мексика, красочный курортный город на побережье Тихого океана. Я никого там не знала. Но в 50 лет, когда в центре моего внимания была следующая половина жизни, я решила сделать упор на поиск своего счастья. Я знала, что не найду этого в Санта-Крус, где Интернет лишил меня карьеры репортера в местной газете.

То, что делало людей счастливыми, делало меня беспокойной и неудовлетворенной. Я постоянно чувствовала, что мне чего-то недостает. Я видела, как друзья покупали дома за миллионы долларов, дорогие машины и новейшие телефоны. Это было похоже на игру, в которой невозможно выиграть - и мне больше не хотелось играть.

В первый год в Масатлане я прожила на общую сумму 9500 долларов (5000 долларов сбережений и 4500 долларов от постоянной работы онлайн-редактора). Затем я начала бизнес, о котором мечтала - издавала журнал об искусстве и развлечениях в течение девяти лет.

В 2019 году я самостоятельно опубликовала книгу "Почему мы уехали: антология американских женщин-эмигрантов". Продажи через Amazon приносят около 100 долларов в месяц, и я вкладываю их прямо в свои сбережения".

Сестры одновременно забеременели на карантине и родили с разницей в полтора часа (фото)

С тех пор, как книга была опубликована, Джанет Блазер получила известия от тысяч людей, которые поделились своим опытом жизни в Мексике и были вдохновлены и воодушевлены историями из книги: "Мне очень приятно читать их комментарии и узнавать об их жизни. Почему-то кажется, что быть иностранцем, эмигрантом делает всех нас скромными и очень человечными".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанет Блазер, Биографии.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
02 Свободная от локдауна территория? Толпы проигнорировали карантинные запреты в Киеве (фото, видео)
03 "Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
04 Под Норильском лавина накрыла горнолыжную базу: под снегом могут быть дети (фото, видео)
05 Эпицентр снова обошел все ограничения: украинцы объяснили схему с фото и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любое необдуманное решение по Донбассу может столкнуть украинцев и свергнуть Зеленского - эксперт
Любое необдуманное решение по Донбассу может столкнуть украинцев и свергнуть Зеленского - эксперт
Свободная от локдауна территория? Толпы проигнорировали карантинные запреты в Киеве (фото, видео)
Свободная от локдауна территория? Толпы проигнорировали карантинные запреты в Киеве (фото, видео)
&quot;Ибо не**й&quot;. Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
"Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану
Рискнула всем в 50 лет и обрела счастье: история успеха женщины, сбежавшей от проблем к океану
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь