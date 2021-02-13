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Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход

Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф

В Украине запустили онлайн-платформу для жертв домашнего насилия под несколько необычным названием "Мені здається". Ею только за первые дни воспользовались более 11 тысяч человек, разместив там сотню своих трагичных и продолжающихся, а также благополучно окончившихся личных историй. Почему и зачем она появилась?

Уйти нельзя остаться – где поставить запятую?

Порой, глядя вслед ладной супружеской паре с детишками, одинокие женщины вздыхают про себя: "Счастливые!", мысленно рисуя семейную идиллию. И даже не догадываются, что красивые и модно одетые особы на самом деле могут быть глубоко несчастными, находиться на грани отчаяния и ежедневно бояться смерти. Причем, угроза эта реальная и исходит не от какого-нибудь мнимого грабителя или маньяка, а от реального "спутника жизни", "главы семьи" и "надежного плеча рядом". И темные очки на пол-лица для стильной дамы вовсе не признак "крутизны" и превосходства над окружающими, а единственная возможность скрыть разноцветные гематомы под глазами.

Сложно поверить, что нежный и галантный на людях муж дома превращается в самодура и деспота. А уж если "благоверный" не бьет нещадным боем супружницу и не крушит кулаками мебель, а только третирует ее упреками, оскорблениями и подозрениями, то в семейный "ад" не поверят ни соседи, ни подруги, ни сослуживцы, а тем более - родственники со стороны мужа. Впрочем, вариантов бесправия женщин, как свидетельствуют их искренние повествования, множество.

Наши соотечественницы здесь, в Украине, десятилетиями сохраняют токсичные отношения со своими официальными и неофициальными супругами, зачастую оставаясь зависимыми от них финансово. По этой же причине они не могут снять себе отдельное жилье, а тем более – перебраться в иной населенный пункт. Разуверившись в себе, боятся в дальнейшем остаться никому не нужными.

Но еще более крепким якорем, цепляющим украинок за "вторую половинку", являются дети. Как уйти из семьи, если малыши любят папу и с ними он ласков? Как уйти из семьи, если муж грозится благодаря связям лишить прав на ребенка? Как уйти из семьи, если бывший "любимый и единственный" обещает найти "на краю света" и расправиться и с вами, и со своими же чадами? А еще, надолго ли защитит от буяна полиция, вызванная перепуганными соседями, ведь, согласно мрачной шутке, "нету тела – нету дела"? Что уж говорить о тех женщинах, что связали себя узами брака с иностранцами и оказались в чужой стране с ее законами? А ведь от жестокости старших родственников страдают и дети всех возрастов! И даже представители сильного пола иногда бывают бессильными и беззащитными при авторитарных и коварных женах, манипулирующих детьми...

Каждая история на сайте – это опыт или шаг к спасению

На самом деле, заслонить их физически от ударов, гнобления и сексуального насилия не сможет и онлайн-платформа "Мені здається". Но может показать, к каким печальным последствиям могут привести ваши отношения. А еще может показать, что у вас немало товарищей по несчастью. И подсказать, как решили эту проблему некоторые из них. Когда вы прочтете чужие исповеди, то поймете, что вам протянули руку помощи. Если сможете написать, что происходит с вами и какую вы видите опасность для себя, считайте, что сделали первый шаг к свободе. Получить консультацию и поддержку вы можете по указанным на сайте контактам специальных служб.
Все истории анонимны. Но ими стоит делиться, чтобы как можно больше людей получили шанс остаться живыми и не покалеченными – ни физически, ни морально.

Сайт создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Машей Ефросининой.

Представляла этот проект Маша Ефросинина на столичном стадионе. Не перед многотысячной публикой, но именно для того, чтобы показать, сколь масштабна проблема.

- Киевский стадион "Олимпийский" насчитывает 70 тысяч мест! – объясняла известная ведущая. - Чтобы вместить всех, кто страдает в нашей стране от насилия, понадобится ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ таких "Олимпийских"... За прошлый год количество обращений от жертв увеличилось на 45%.... Сегодня мы говорим уже не про миллион, а почти 1,8 миллиона пострадавших...

Я всегда была сосредоточена на том, чтобы призывать женщин и мужчин, которые терпят насилие, решаться разрывать этот круг, не ждать, не терпеть, не быть жертвой!

Сегодня мы познакомим вас только с тремя житейскими историями (в авторском изложении). И вы можете сравнить их с сюжетами из собственной жизни, ваших близких и знакомых.

Куда делся заботливый любящий муж?

- Мне 27 лет, а моему мужу 31. В браке мы 4 года. Знаем друг друга еще с юных лет, сначала общались, потом дружили. Это не было любовью с первого взгляда (для меня лично), скорее всего, ответ на внимание и симпатию моего мужа ко мне. Он долго добивался моего внимания. В отношениях сначала все было идеально, он очень меня берег, заботился, уважал, прислушивался. Но... я не понимаю, куда теперь делся этот человек? Он мне постоянно грубит, кричит, применяет ненормативную лексику, оскорбляет, унижает. А "подшофе" у нас всегда конфликт с мужем, потому что нормы он не знает. А недавний случай вообще сбил меня с толку – в состоянии алкогольного опьянения он ударил меня по лицу. Набил гематому размером с одногривневую монету. Конечно, извинился после того, попросил, чтобы никто об этом не узнал, особенно родители. Теперь я сильно боюсь и сомневаюсь в отношении него: а не повторится ли такая ситуация вновь... Я не понимаю, ну почему так, откуда такое отношение ко мне, я не сижу у него на плечах, зарабатываю сама, даже больше, чем он. За три года насобирала денег на приобретение недвижимости, не прошу и ничего не требую от него, хочу лишь нормального отношения к себе?

Истории жертв домашнего насилия

Бывшая жена Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии: подробности скандала

Второй шанс отношения не спас

- Жила я с парнем 12 лет назад. Ему было 20. Сразу не поняла, что он алкоголик! Да, в 20 лет. Пил много и становился агрессивным. Беспричинные претензии, ревность к прошлым отношениям (многие он сам нафантазировал). В один вечер я ждала домой на ужин, он не предупредил и напился с другом. Я высказала недовольство. Он сначала орал, потом бил, потом душил, забрал телефон, выбил дверь в ванную. Резко успокоился. Его забрал старший брат. Я была в шоке, вообще не знала, кому это можно сказать. Он ползал на коленях, обещал, что бросит пить. Я дала шанс. Не пил 2 месяца. Потом "на морозе" начал выпивать. Я поняла, что он такой мне не нужен и выгнала. Он еще год стучал мне в дверь и кричал под окнами, что любит. Слава Богу, сейчас оборваны все контакты. Жалею только о втором шансе. Дала его из боязни одиночества. Нужно всегда думать о себе в первую очередь.

Истории жертв домашнего насилия

"Мой отец бил мою маму, душил меня..."

Очень странно рассказывать историю своей жизни, но, может, это кому-то поможет?

Мне 33, и, собственно, в тирании, домашнем насилии (как физическом, так и психологическом) я выросла. У меня крайне нестабильный отец, с нестабильной психикой, моя сестра 17 лет была замужем за человеком, бившим ее и изменявшем ей, мой отец в "неудачные" дни бил мою маму, душил ее, душил меня, бил меня шлангом, таскал за волосы, унижал и довел до проблем со здоровьем и нервами, оставил меня в 6 лет с человеком, который пытался меня изнасиловать. Последний раз отец подымал на меня руку в 2013 году. На протяжении всей жизни я росла в страхе, в диком ужасе при виде его недовольного лица, определенного выражения глаз или интонации. И все это время моя мама защищала меня как львица, большую часть агрессии она забирала на себя. Наверное, нужно уточнить, что именно я вызывала в нем такую бурю эмоций, он никак не мог меня сломить, хоть я его и боялась.

Собственно, я выросла неуверенной, забитой, с кучей проблем, но все это время я не давала ему себя сломить, а он так пытался, сколько способов было. Моя мама – это моя фея, она меня от него отправила в другой город. И вариантов у меня было два: 1) всю жизнь жить в его тени и страхе или 2) выговорить и отпустить. Я выбрала второй, много-много раз проговаривая о попытке изнасилования, о том, что со мной делали, о побоях, унижениях и страхе, я все отпустила. Оно ушло.

Говорите, много-много, чтобы все страхи, боль и унижение стали ничтожны и оставили вас!

Если вы находитесь в подобной ситуации, спасайте себя и спасайте своих детей. А если можете помочь тому, кто никак не решается выкарабкаться из трясины насилия – протяните ему руку – подскажите, куда обратиться, помогите деньгами или крышей над головой, только не оставайтесь равнодушными к чужим судьбам. Ведь именно безразличие общества и "плодит" домашних тиранов.

Истории жертв домашнего насилия

Истории жертв домашнего насилия

Увы, историй со счастливым концом гораздо меньше, чем продолжающегося абьюза. 

Ранее о том, как она стала жертвой мужа-тирана публично рассказала известная актриса Ксения Мишина.

Все соседи знали, что происходит: откровенный рассказ девушки о насилии в семье профессора наделал шуму в сети

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Все по теме:

Маша Ефросинина, Домашнее насилие, Абьюз.
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