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14 февраля родилась легендарная певица Анна Герман: интересные факты об артистке

14 февраля родилась легендарная певица Анна Герман: интересные факты об артистке
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

14 февраля - день, известный не только празднованием дня влюбленных. В этот день родилась известная советская певица, Народная артистка РСФСР Анна Герман.

Ее называли ангелом советской эстрады. Ее песни известны каждому, их слышали даже те, кто не знает ее имени. Своим творчеством она могла достучаться до сердца любого слушателя. Голос Анны по-прежнему называют одним из самых чистых и искренних за всю историю музыки.

Увы, она ушла из жизни достаточно рано, в 46 лет - певица умерла от саркомы. В 2021 году ей бы исполнилось бы 85 лет.

По этому поводу "Телеграф" собрал самые интересные факты из жизни Анны Герман.

Анна Герман происходила из потомков немецко-голландских переселенцев, с раннего детства жила в Польше и считалась полькой по документам. Певица всегда считала своей родиной Советский Союз, однако ее похоронили на одном из варшавских кладбищ в Польше.

Мало кто знает, что она была дочерью врага народа – отца расстреляли, когда ей был всего год. Этот факт биографии Герман тщательно скрывала.

У певицы не было отчества, зато было второе имя, согласно европейским традициям. Полностью её звали Анна Виктория Герман.

27 августа 1967 года Анна Герман попала в автомобильную аварию, в которой выжила просто чудом - водитель заснул за рулем. Позже стало известно, что машина, на которой Анна разбилась, в момент катастрофы ехала со скоростью около 160 км/час. Певицу выбросило через лобовое стекло, отбросив от авто на 20 метров.

Певица осталась жива, но получила тяжелейшие травмы м две недели лежала в коме, врачи считали ее безнадежной. Врачи уверяли, что петь она больше не сможет, но она все-таки сумела оправиться после этой ужасной катастрофы, и зрители вновь услышали ее голос в 1970 году.

Ее единственный мужчина Збигнев Тухольский ждал согласия Анны выйти за него замуж целых десять лет. А сын Збышек появился на свет вопреки прогнозам всех врачей.

Анна — единственная исполнительница, которая спела на бис в прямом эфире песню «Когда цвели сады». Никто ни до, ни после Герман не пел дважды на этом концерте одну и ту же композицию.

Герман — единственная певица с очень чистым и необычным сопрано. Еще ни одному исполнителю не удавалось перепеть точно также красиво ее песни.

Песни Анны Герман очень любил Папа Римский Иоанн Павел II.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Анна Герман, Певица.
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