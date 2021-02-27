Открытки на 8 Марта: как сделать подарок к празднику своими руками

Международный женский день не за горами, поэтому пора уже задумываться над подарками для любимых женщин - мамам, бабушкам, сестрам, подругам, дочерям и другим представительницам прекрасного пола.
Открытки с цветами, бабочками, сердечками и еще со множеством других милых принтов будут долго красоваться на видном месте, поэтому "Телеграф" подготовил интересные идеи открыток и поделок своими руками, которые порадуют ваших любимых женщин с праздником 8 Марта.
Эта замечательная открытка называется "Сердце с тюльпаном внутри". Такой себе сюрприз на международный женский день. Ведь женщины все любят цветы. Поздравляйте своих близких и друзей с праздником и дарите им радость и много улыбок.
Открытка на 8 Марта, подарок маме своими руками за 5 минут. Порадуйте своих любимых мам, бабушек и сестер. Такая красивая открытка поднимет любому настроение!
Материалы и инструменты:
• Черный картон (плотность 180 гр. м) А4
• Зеленая бумага (плотность 120 гр.м)
• Розовые сердечки
• Белый маркер или гелевая ручка
• Розовый картон (плотность 180 гр. м) А5
• Ножницы, клей, карандаш
Милая чашечка согреет теплом пожеланий, а подарок в ней послужит прекрасным дополнением. Внутрь чашечки-открытки можно положить сладости, цветы, украшения, мелкую канцелярию, косметику, мыло или что либо еще. Лучший подарок для мамы, бабушки , тети или подруги на 8 Марта - это подарок, сделанный своими руками!
Покажем пять вариантов таких открыток. Цветы нарциссы, ромашки, тюльпаны делаются очень просто, но открытки с ними выглядят очень ярко и нарядно.
Отличный подарок на 8 Марта, маме, сестре, подруге, бабушке, учительнице. В видео вы узнаете, как сделать открытку, цветы из бумаги, тюльпаны из бумаги, объемные открытки своими руками и 3D открытки.
Ранее "Телеграф" писал об истории появления Международного женского дня 8 марта.