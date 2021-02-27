Открытки на 8 Марта: как сделать подарок к празднику своими руками

Международный женский день не за горами, поэтому пора уже задумываться над подарками для любимых женщин - мамам, бабушкам, сестрам, подругам, дочерям и другим представительницам прекрасного пола.

Открытки с цветами, бабочками, сердечками и еще со множеством других милых принтов будут долго красоваться на видном месте, поэтому "Телеграф" подготовил интересные идеи открыток и поделок своими руками, которые порадуют ваших любимых женщин с праздником 8 Марта.

Самая простая открытка на 8 Марта, которую можно сделать своими руками. А как сделать такой красивый подарок Маме из бумаги, смотрите в видео.

Эта замечательная открытка называется "Сердце с тюльпаном внутри". Такой себе сюрприз на международный женский день. Ведь женщины все любят цветы. Поздравляйте своих близких и друзей с праздником и дарите им радость и много улыбок.

Открытка на 8 Марта, подарок маме своими руками за 5 минут. Порадуйте своих любимых мам, бабушек и сестер. Такая красивая открытка поднимет любому настроение!

Материалы и инструменты:

• Черный картон (плотность 180 гр. м) А4

• Зеленая бумага (плотность 120 гр.м)

• Розовые сердечки

• Белый маркер или гелевая ручка

• Розовый картон (плотность 180 гр. м) А5

• Ножницы, клей, карандаш

Сделаем оригинальную открытку с подарком 2 в 1 своими руками из картона.

Милая чашечка согреет теплом пожеланий, а подарок в ней послужит прекрасным дополнением. Внутрь чашечки-открытки можно положить сладости, цветы, украшения, мелкую канцелярию, косметику, мыло или что либо еще. Лучший подарок для мамы, бабушки , тети или подруги на 8 Марта - это подарок, сделанный своими руками!

Используя разные варианты цветов, на одной основе можно сделать много красивых открыток.

Покажем пять вариантов таких открыток. Цветы нарциссы, ромашки, тюльпаны делаются очень просто, но открытки с ними выглядят очень ярко и нарядно.

5 идей открыток на 8 Марта своими руками.

Отличный подарок на 8 Марта, маме, сестре, подруге, бабушке, учительнице. В видео вы узнаете, как сделать открытку, цветы из бумаги, тюльпаны из бумаги, объемные открытки своими руками и 3D открытки.

Ранее "Телеграф" писал об истории появления Международного женского дня 8 марта.