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Открытки на 8 Марта: как сделать подарок к празднику своими руками

Открытки на 8 Марта: как сделать подарок к празднику своими руками
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Международный женский день не за горами, поэтому пора уже задумываться над подарками для любимых женщин - мамам, бабушкам, сестрам, подругам, дочерям и другим представительницам прекрасного пола.

Открытки с цветами, бабочками, сердечками и еще со множеством других милых принтов будут долго красоваться на видном месте, поэтому "Телеграф" подготовил интересные идеи открыток и поделок своими руками, которые порадуют ваших любимых женщин с праздником 8 Марта.

Душевные поздравления для любимых женщин, открытки с наступающим 8 марта

  • Самая простая открытка на 8 Марта, которую можно сделать своими руками. А как сделать такой красивый подарок Маме из бумаги, смотрите в видео.

Эта замечательная открытка называется "Сердце с тюльпаном внутри". Такой себе сюрприз на международный женский день. Ведь женщины все любят цветы. Поздравляйте своих близких и друзей с праздником и дарите им радость и много улыбок.

  • Открытка на 8 Марта, подарок маме своими руками за 5 минут. Порадуйте своих любимых мам, бабушек и сестер. Такая красивая открытка поднимет любому настроение!

Маникюр на 8 Марта: лучшие идеи дизайна, которые украсят любой образ (фото)

Материалы и инструменты:

• Черный картон (плотность 180 гр. м) А4

• Зеленая бумага (плотность 120 гр.м)

• Розовые сердечки

• Белый маркер или гелевая ручка

• Розовый картон (плотность 180 гр. м) А5

• Ножницы, клей, карандаш

  • Сделаем оригинальную открытку с подарком 2 в 1 своими руками из картона.

Милая чашечка согреет теплом пожеланий, а подарок в ней послужит прекрасным дополнением. Внутрь чашечки-открытки можно положить сладости, цветы, украшения, мелкую канцелярию, косметику, мыло или что либо еще. Лучший подарок для мамы, бабушки , тети или подруги на 8 Марта - это подарок, сделанный своими руками!

  • Используя разные варианты цветов, на одной основе можно сделать много красивых открыток.

Покажем пять вариантов таких открыток. Цветы нарциссы, ромашки, тюльпаны делаются очень просто, но открытки с ними выглядят очень ярко и нарядно.

  • 5 идей открыток на 8 Марта своими руками.

Отличный подарок на 8 Марта, маме, сестре, подруге, бабушке, учительнице. В видео вы узнаете, как сделать открытку, цветы из бумаги, тюльпаны из бумаги, объемные открытки своими руками и 3D открытки.

Ранее "Телеграф" писал об истории появления Международного женского дня 8 марта.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Женщины, Подарки, Праздники, Международный женский день.
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