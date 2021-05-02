"Очень православно": девушка поразила сеть пасхальным нюдсом (фото)

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01:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter Алиныч

Весенний праздник Пасхи наступил, и многие хозяйки уже собрали пасхальную корзину с разными вкусностями, включая запашные куличи и крашенки. В это время, когда в воздухе так и витает дух священного праздника и волшебства, некоторые по своему "отмечают" самые важные дни в православной церкви.

Так, на днях пользовательница соцсети Twitter под ником "Алиныч" наглядно продемонстрировала, что украшать сахарной глазурью можно не только пасочки, но и свое тело.

"Помогите отмыть хату", - прокомментировала фото сама пользовательница.

Конечно нашлись те, кому такой пасхальный боди-арт понравился, но более верующие люди также не остались в стороне.

Отметим, что фото набрало более 700 лайков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Пасха, Женщини.
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