"Очень православно": девушка поразила сеть пасхальным нюдсом (фото)

Весенний праздник Пасхи наступил, и многие хозяйки уже собрали пасхальную корзину с разными вкусностями, включая запашные куличи и крашенки. В это время, когда в воздухе так и витает дух священного праздника и волшебства, некоторые по своему "отмечают" самые важные дни в православной церкви.

Так, на днях пользовательница соцсети Twitter под ником "Алиныч" наглядно продемонстрировала, что украшать сахарной глазурью можно не только пасочки, но и свое тело.

"Помогите отмыть хату", - прокомментировала фото сама пользовательница.

Конечно нашлись те, кому такой пасхальный боди-арт понравился, но более верующие люди также не остались в стороне.

Отметим, что фото набрало более 700 лайков.