Стало мерзко через 10 мин: парень для эксперимента создал женскую анкету в Tinder, но ничего хорошего из этого не вышло

Парень для курсовой работы ради эксперимента создал фейковый женский аккаунт в приложении для знакомств Tinder и был удивлен результатами.

Об этом 4 июня он сообщил в своем Твиттере.

"Создал в Тиндере фейковый женский аккаунт, чтобы собрать выборку из гетеромужчин для курсача. Это пи*дец. 1 согласился пройти эксперимент, если я пришлю нюдсы. 2 других толком ничего не спросив хотели, чтобы я к ним приехал. Остальные просто ну очень пошло шутят. Я х**ю", — написал он говоря о результатах своего эксперимента.

"Не понимаю, как женщины вообще живут 24/7 в дискурсе, когда тебя вообще не воспринимают как человека. Мне после 10 минут стало мерзко", — добавил он.

Напомним, что ранее эксперт рассказал как технологический прогресс ограничил людей в свободе выбора, свободе слова, приватности и безопасности.