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Курортный роман – просто секс или шанс найти любовь: психолог указала на важные нюансы

Курортный роман – просто секс или шанс найти любовь: психолог указала на важные нюансы
20:43 Сегодня Телеграф

Отправляясь в отпуск мы оставляем все беспокойные мысли дома и беззаботно мчимся навстречу приключениям. Солнце, море, релакс и позитив – это ли не идеальные условия для знакомств, которые порой могут зайти далеко. Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения или срок его годности истекает вместе с отпуском? Где лучше знакомиться? На что стоит обратить внимание? Ответы на эти вопросы "Телеграф" узнал у кандидата психологических наук, семейного психотерапевта Светланы Арефнии.

Как поясняет психолог, уже заранее мы психологически настраиваемся на приятные эмоции и оставляем весь негатив дома. Наша цель – отдохнуть, расслабиться, получить приятные впечатления. Поэтому на курорте фокус внимания максимально направлен на то, чтобы видеть все хорошее, красивое, веселое, легкое, то, чего не хватает в обычной жизни. Конечно же, наша избирательная восприимчивость не упускает из вида других людей, красивые тела, позитивные улыбки и веселые компании.

По словам Арефнии, может быть несколько запросов, с которыми человек отправляется на отдых:

1. Отдохнуть и уйти от проблем.

2. Найти приключения и знакомства.

3. Познакомиться и построить отношения.

4. Просто познакомиться, например, ради секса.

В зависимости от этого наша избирательная восприимчивость, поясняет эксперт, и будет фокусироваться на тех или иных моментах. Все начинается с обычного разговора, теплых комплиментов, совместных игр на пляже или у бассейна.

Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней

"Складывается впечатление, что там, где мы находимся, и есть наша жизнь. На самом деле, это ошибочно. Это не та реальность, в которой мы пребываем обычно, а такой себе райский момент в нашей жизни. Но мы забываем о повседневности, включаемся в ту атмосферу и думаем, как будто это и есть тот момент, которого я ждала всю жизнь. Так появляется курортный роман", - рассказала Арефния.

Совместное беззаботное времяпровождение моментально увлекает. Вы встречаетесь, играете, едите, загораете, выпиваете... Но есть ли шанс у такого общения за чертой отпуска?

"Курортные романы чаще всего не заканчиваются серьезными отношениями, - отмечает Арефния. - Когда вы возвращаетесь в реальность, где есть проблемы, заботы и другие окружающие вас движения, то понимаете: "А этот человек не такой уж и веселый… Когда ему нужно за что-то платить, не такой уж прям щедрый, хотя на all inclusive приносил коктейли каждый час …"

Поэтому если вы хотите оторваться, повеселиться и просто расслабиться – то интрижка в отпуске принесет удовольствие. А вот с желанием перевести курортный роман в реальные отношения куда сложнее. Если вы хотите найти на курорте серьезные отношения, то придется в какой-то момент отвлечься от романтического наслаждения и узнать о своем партнере больше.

"Чаще всего во время курортного романа никто особо друг у друга не спрашивает, а что же находиться за чертой этого курорта, какая жизнь там. Все наслаждаются сегодняшним днем. А потом, в конце отпуска, выясняется, что женат, что ребенок, а это была командировка… Все эти нюансы нужно уточнять на месте", - говорит психолог.

Она рекомендует уже на курорте обсуждать дальнейшие действия и смотреть, насколько другой человек включается в планирование или фантазирование совместного будущего пары в обычной жизни.

По словам эксперта, шансов завязать перспективные знакомства больше не на курортах с системой all inclusive, где отрываются шумные компании, а в отелях более высокого уровня. Там, к примеру, можно встретить одиноких бизнесменов, прилетающих в командировки.

"Выбирайте, с какой целью летите, и ваш настрой поможет вам в достижении цели!" – подытожила Светлана Арефния.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-"холостяк" Никита Добрынин рассказал о том, как наладить отношения с любимым человеком.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Отношения, Любовь, Психология, Курортный роман, Светлана Арефния.
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