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Выйти из отношений с абьюзером у женщин получается только с 7 раза – психолог

Выйти из отношений с абьюзером у женщин получается только с 7 раза – психолог
18:05 Сегодня Телеграф

Статистика свидетельствует о том, что женщины только с седьмого раза уходят из отношений с абьюзерами. Об этом сообщает психолог, гештальт-терапевт, основатель психологического центра ALTERA Ольга Королик в материале "Телеграфа".

Аабьюзер стремится подчинить себе партнера, едва ли не закрыв в четырех стенах. В отношениях с мужчиной-абьюзером женщина постепенно отказывается от друзей, родственников, хобби и работы, полностью стирая личные границы и теряя самооценку.

По словам психолога, выбраться из абьюзивных отношений очень сложно, но возможно. Первое, что нужно сделать, отыскать поддержку. Для этого может потребоваться помириться с близкими и восстановить старые связи. Женщина должна понимать, куда ей идти.

Стало мерзко через 10 мин: парень для эксперимента создал женскую анкету в Tinder, но ничего хорошего из этого не вышло

Королик добавляет, что не лишним будет ознакомиться с информацией об абьюзивных отношениях в интернете, найти соответствующие видеоролики или книги.

Кроме того, выход из сложных отношений требует и материальной поддержке. Поэтому психолог рекомендует заранее начать копить наличные деньги

"Важно продумать план побега, - отметила Ольга Королик. - Потому что с первого раза уйти очень тяжело. Нужно понимать: куда, за какие деньги, договориться с кем-то о помощи. По статистике, женщины только с седьмого раза уходят из отношений с абьюзерами".

Также психолог советует не боятся обращаться за помощью к специалистам фондов и организаций, помогающих жертвам насилия в Украине. Отметим, что при них функционируют приюты: там пострадавшая может пожить первое время.

"Если вы найдете в себе силы бороться, то и отыщете способы решения своих проблем", - подытожила психолог Ольга Королик.

Ранее "Телеграф" сообщал, может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения. Психолог рассказала, где лучше знакомиться и на что стоит обратить внимание.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Отношения, Психология, Домашнее насилие, Абьюз, абьюзер.
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