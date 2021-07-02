Отпуск – тест на чувства: психолог объяснила, нужно ли паре отдыхать отдельно друг от друга

Отпуск может стать настоящей проверкой на прочность отношений. Как провести отдых и не разрушить пару? Могут ли муж и жена путешествовать порознь? Ответы на эти вопросы "Телеграф" узнал у кандидата психологических наук, семейного психотерапевта Светланы Арефнии.

По словам психолога, раздельный отдых для пары - хорошая практика.

Во-первых, так вы отдаляетесь и отдыхаете друг от друга, успев соскучиться. Естественно, это позитивно влияет на отношения.

Во-вторых, возможность отдыхать отдельно говорит о том, что в паре есть фундамент счастливых отношений – доверие, а еще – уважение к чужим границам.

"Например, вам хочется провести время с подружками, а мужу или парню – со своими ребятами, друзьями на рыбалке, охоте или просто побыть вне женской компании. Нахождение мужчины в мужской компании дает ему уверенность в себе, расслабление, подкрепление своей маскулинности. Для женщины проводить время в женском кругу не менее важно, так мы получаем расслабление, женскую поддержку и энергию. Нужно и важно давать возможность друг другу отдалиться для того, чтобы потом еще больше сближаться", - отметила Арефния.

В кризисные моменты пара также может устроить раздельный отдых. Если кризис стал причиной отдаления, то отпуск отдельно друг от друга даст возможность переосмыслить свои чувства, поведение, отношение к тому, что происходит. Вы вернетесь домой с новыми взглядами, сильными или остывшими чувствами, решением обсуждать происходящее и двигаться дальше – либо к расставанию, либо к сближению и налаживанию отношений.

Отпуск – способ сорвать маски и увидеть истинное лицо партнера

Как рассказала психолог, совместный отдых может стать проверкой чувств для пары, которая только начала отношения. Путешествие – это изменение комфортных условий, в которых люди привыкли жить. Смена привычной обстановки предполагает некий стресс, а в стрессовой ситуации человек начинает проявляться максимально естественно, ему сложнее надевать маски, притворяться и скрывать стороны, которые в обычной жизни он контролирует.

"В стрессовых ситуациях мы часто не можем контролировать свое поведение, потому что срабатывает так называемая лимбическая система. Она отвечает за эмоциональный интеллект, так что рационально мыслить получается хуже. Поэтому совместные путешествия очень хорошо показывают, какие люди есть на самом деле. Особенно если путешествие предполагает какие-то некомфортные моменты, экстремальные ситуации", - пояснила Арефния.

В отпуске вы сможете узнать, как ваш партнер реагирует на те или иные ситуации и понять: находитесь вы на одной волне или, похоже, рядом с вами не ваш человек.

Как съездить в отпуск и не развестись: лайфхак от психолога

Первое, что рекомендует Арефния, перед отправлением в отпуск договориться о таком правиле: на отдыхе ничего не нужно прояснять, не устраивать никаких выяснений отношений и обсуждения дальнейшей жизни. Максимальный настрой – отдохнуть.

"Если что-то не нравится, то вы можете об этом сказать вскользь, мол, обсудим такой-то момент потом – и все, не вспоминать о нем до точки возвращения. Пока не выйдете из самолета – никаких прояснений отношений", - рекомендует психолог.

Вторая рекомендация может пригодиться тем, кто опасается вспышек ревности из-за излишнего внимания окружающих к своему партнеру.

"Когда вы прилетаете, например, с мужчиной на отдых, то старайтесь не стесняться проявлять свои чувства на людях, в рамках разумного, конечно, - говорит Арефния. – Например, если вы поцелуете своего любимого, как-то погладите его, будете с ним вместе играть в какие-то водные игры… Так будет видно, что вы пара".

Кроме того, психолог призывает не ссориться и не выяснять отношения. Поскольку это, по ее словам, только дает повод другим женщинам пожалеть вашего мужчину, обратить его внимание на себя.

"Заранее настраивайтесь, что на отдыхе нужно максимально получить удовольствие. Лучше еще дома обсудить и спланировать времяпровождение, а не делать этого на месте. Продумайте как можно больше нюансов, чтобы не тратить время и энергию на такие моменты во время отдыха", - резюмировала психолог Светлана Арефния.