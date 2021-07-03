Стоит ли пользоваться приложениями для онлайн-знакомств? Исследователи дали ответ

Онлайн-знакомства, безусловно, имеют массу преимуществ. Но вместе с тем пользователи должны понимать, что есть и другая сторона общения онлайн, о которой следует знать заранее.

Недавняя статья на сайте "Би-Би-Си" знакомит читателей с результатами исследований этой стороны жизни. "Телеграф" представляет вам ее перевод.

У онлайн-знакомств есть много преимуществ, но у них есть тревожная темная сторона, которая может немного заставить задуматься.

Приложения для знакомств были популярны до пандемии, но вынужденная изоляция вызвала их бум.

"Tinder", самое загружаемое приложение для знакомств в мире, в марте 2020 года совершило три миллиарда считываний за один день - и с тех пор оно побило этот рекорд более чем в 100 раз.

Хотя эти приложения годами помогали многим людям общаться с другими одинокими людьми, некоторые свидания бьют тревогу по поводу обстоятельств, которые они порождают. Это особенно касается женщин, которые подвергаются непропорционально большому количеству преследований и домогательств на платформах, чаще всего со стороны гетеросексуалов.

"Самым сложным для меня было то, что со мной обращались так, как будто меня использовали для бесплатного оказания сексуальных услуг", – говорит Сильвер. – "Это очень неприятно. Это действительно задевает".

Сильвер, писательница из Нью-Йорка и ведущая подкаста о знакомствах "A Single Serving", использовала приложения для знакомств в течение десяти лет. "Меня часто просили о сексуальном одолжении, прежде чем поздоровались, прежде чем называли мне свое настоящее имя. Чаще всего в жизни я встречалась с отказом, мне много раз отказывали в разных ситуациях. Много раз меня заставляли почувствовать, что я была совершенно не важна".

Эти сообщения распространяются по платформам и затрагивают как мужчин, так и женщин. Но женщины, кажется, страдают от этого значительно больше. Данные исследования, проводимого "Исследовательским центром Пью" в 2020 году подтверждают, что многие женщины подвергаются той или иной форме домогательств на сайтах знакомств и в приложениях. 57% женщин в возрасте от 18 до 34 лет, практикующих онлайн-свидания, заявили, что получали сообщения или изображения сексуального характера, о которых не просили. Это относится даже к девочкам-подросткам в возрасте от 15 до 17 лет, которые также сообщают о получении таких сообщений. Проведенное в Австралии в 2018 году исследование сообщений платформ знакомств показало, что сексистские оскорбления и домогательства непропорционально сильно затрагивают женщин в основном со стороны гетеросексуальных мужчин.

Некоторые пользователи также сообщают о психологическом стрессе - и даже о более экстремальных переживаниях. Исследование, проведенное в 2017 году "Исследовательским центром Пью", показало, что 36% людей, увлеченных онлайн-свиданиями, считают свое общение "очень расстраивающим". 10% женщины в возрасте от 18 до 35 лет в исследовании 2020 года также сообщили о высокой частоте физических угроз (по сравнению с 9% мужчин). И, в общем, еще одно исследование показало, что цисгендерные гетеросексуальные и бисексуальные мужчины редко выражали беспокойство по поводу своей личной безопасности при использовании приложений для знакомств, в то время как женщины беспокоились гораздо больше.

Писательница о молодежной культуре Нэнси Джо Сейлс была настолько потрясена своим опытом использования этих платформ, что написала об этом мемуары: "Ничего личного: моя тайная жизнь в приложении для знакомств "Inferno"".

"Эти вещи стали считаться нормальными настолько быстро - вещи, которые ненормальны и никогда не должны быть нормальными. Как, например, то количество оскорблений и та опасность, которой можно подвергнуться, не только физическая, но и эмоциональная", - говорит она, вспоминая свой опыт.

Писательница предупреждает, что не все пользователи приложений для знакомств имеют негативный опыт. Но при этом достаточно и тех, кто считает, что "нам нужно говорить о вреде, причиняемом там людям".

Модерация?

Есть некоторые механизмы, позволяющие решить эти проблемы.

Tinder, например, ввел машинное обучение для обнаружения оскорбительных сообщений, а затем просит автора пересмотреть сообщение перед его отправкой. В 2020 году приложение "Bumble" начало использовать искусственный интеллект для размытия определенных изображений и ввело необходимость получения согласия пользователя для их просмотра. На некоторых платформах также введена проверка пользователя, при которой платформа сопоставляет фотографии, загруженные в профиль, с предоставленным пользователем селфи (при этом пользователь фотографируется, выполняя очень специфическое действие, поэтому платформа может проверить подлинность изображения). Эта мера призвана помочь предотвратить создание фейковых аккаунтов и связанные с этим злоупотребления, поскольку пользователи не могут прятаться за поддельными удостоверениями.

"Очень хорошо, что что-то делается в этом направлении, ведь это лучше, чем совсем ничего. Но нам еще предстоит пройти долгий путь", - говорит Сильвер. Многие пользователи соглашаются. "Единственное, что у нас есть, - это кнопка блокировки. И хотя она есть, и вы можете блокировать людей, мы не принимаем во внимание то, что для того, чтобы кого-то заблокировать, вы должны испытать на себе негативные последствия этого действия, прежде чем вы сможете их заблокировать", - говорит она.

Одна из самых больших проблем пользователей - сексуальное насилие, которое может иметь место при личной встрече. Несмотря на то, что женщины-пользователи приложений для знакомств все чаще принимают меры предосторожности, например заряжают свои телефоны или информируют семью и друзей о своих планах, свидания остаются опасными с точки зрения возможного сексуального насилия.

В 2019 году "Колумбийская школа журналистики" в Нью-Йорке и новостной сайт "ProPublica" обнаружили, что компания "Match Group", которой принадлежит около 45 приложений для знакомств, проверяет потенциальных сексуальных преступников только в своих платных приложениях, а на бесплатных, таких как "Tinder", "OKCupid" и "Hinge" не делает этого. Эти результаты побудили американских законодателей провести расследование в мае 2021 года, после чего они внесли законопроект, который потребовал бы от платформ знакомств обеспечивать соблюдение своих правил, направленных на предотвращение мошенничества и злоупотреблений.

Но есть лазейка в американском законе об Интернете, разделе 230 "Акта о соблюдении приличий в СМИ", который заявляет, что сайты не могут нести ответственности за вред, причиненный третьим сторонам через их платформы. Это означает, что эта многомиллиардная отрасль в основном не привлекается к ответственности за оскорбительные действия, и платформы должны принять меры, подобные тем, которые реализовали "Tinder" и "Bumble". (BBC связалась с шестью различными приложениями для онлайн-знакомств, но все отказались от интервью для этой статьи.)

Раздел 230 является спорным, и в настоящее время существует множество призывов обновить или полностью избавиться от него. Многие утверждают, что это правило, появившееся в 1990-х годах, устарело, поскольку платформы и способы их использования существенно изменились.

На данный момент, как заявляет писательница Нэнси Джо Сейлс, "это как Дикий Запад".

Может ли все перемениться к лучшему?

В настоящее время пользователи в основном не защищены ничем, кроме мер проверки, которые каждая платформа выбирает сама для себя. Многие, конечно, находят положительные связи - и даже прочные отношения. Но в целом поклонники онлайн-свиданий по-прежнему используют платформы на свой страх и риск, особенно в странах, где нет явной защиты.

Помимо прогресса в правовой сфере и корпоративных движений в сторону безопасности, существуют также культурные изменения, которые могут иметь значение и помочь защитить женщин и других лиц, пользующихся этими платформами, как в интернете, так и в реальной жизни.

Мужчин должны быть проинформированы о том, как их действия влияют на пользователей, с которыми они общаются: мужчины резко недооценивают влияние своих злоупотреблений. Чтобы добиться большего прогресса, необходимо разрушить укоренившиеся представления о гендерных ролях и часто сексистское социальное отношение - что также означает, что женщинам необходимо перестать принимать такие виды общения как цену общения.

Что касается Сильвер, то оскорблений было достаточно. Она ушла с платформ, резко и бесповоротно, около двух лет назад. И даже не оглянулась.

"Они никогда не давали мне ничего хорошего. Итак, почему я продолжала пытаться общаться с ними, почему пускала их в мою жизнь, позволяла тратить мое время и деньги?", - спросила она себя. "И когда я задала себе этот вопрос, это помогло мне увидеть ситуацию. Это был первый раз, когда мне удалось удалить все эти приложения, и я не испытывала даже малейшего желания повторно загружать их".

"Это звучит драматично, - добавляет она, - но это как снова вернуть себе жизнь".