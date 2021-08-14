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Больше работать ≠ лучше жить: психолог развеяла популярный миф

Больше работать ≠ лучше жить: психолог развеяла популярный миф
15:36 Сегодня Телеграф

Нужно больше работать, чтоб позволить себе радоваться жизни - данное убеждение руководит жизнью многих украинцев, и отнюдь не все знают, что оно в корне неверно. 

Так, по словам психолога Александры Зиньковой, люди путают понятия уровня и качества жизни. И как раз последнее, не касающееся материальных благ, не купишь за деньги, но именно оно делает человека счастливым.

"Да, уровень жизни – это то, насколько закрыты наши потребности, но на уровне материальных благ и обеспечения. Качество жизни – более широкое понятие. Оно включает в себя удовлетворение нематериальных потребностей, не за счёт материальных благ. И вот его мы часто начинаем игнорировать, хотя с него имеет смысл начинать!" - убеждена эксперт.

Так, именно качество нашей жизни определяют хороший сон, общение с близкими, можем ли мы заниматься любимым делом и еще уйма подобных нематериальных вещей. 

Зинькова пишет, что человек попадает в ловушку, полагая, что при высоком уровне жизни она станет более качественной. 

"Нет. При высоком уровне жизни можно иметь ее самое низкое качество: спать по 4 часа, разрушить и не иметь возможности построить надежные эмоциональные связи, плохо питаться, иметь множество вредных привычек и несбывшихся желаний, - говорит психолог. - Возможно, Ваши хронические демотивация и прокрастинация (или неудовлетворенность от собственных достижений) – это результат смещенного акцента с качества на уровень. Вы вкладываете себя в уровень, забивая на качество, в котором нуждаетесь".

Эксперт призывает каждого взглянуть на свою жизнь со стороны: быть может, в ней куда больше качества, чем мы думаем.

Ранее мы сообщали о том, почему не просто можно, но и нужно делать комплименты мужчинам. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Психология, Счастье, Психолог, Заработок, Качество жизни.
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