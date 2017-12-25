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Джессика Альба поделилась "беременным" фото
06:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Джессика Альба восхищает "беременными" фото.
В середине июля стало известно, что голливудская актриса Джессика Альба и ее супруг, продюсер Кэш Уоррен, в третий раз станут родителями. С тех пор артистка не скрывает свое интересное положение, активно публикуя в сети снимки с разных мероприятий, на которых невооруженным взглядом видны изменения в ее фигуре. Так, судя по новым фотографиям актрисы, ждать пополнения осталось совсем не долго.
К слову, Джессика решила не пропадать из виду во время беременности, и продолжает активно появляться на публике. Чем лишь радует своих поклонников, ведь многие отмечают, что беременность ей к лицу и очень ее украшает. И мы с этим полностью согласны!
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