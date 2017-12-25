Супружеская пара, которой удалось-таки начать новую жизнь с 1-го января.

Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему. Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара. Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей. Вот, как нужно ставить цели!