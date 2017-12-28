Предлагаем вам ознакомиться с несколькими историческими личностями женского пола, которые совершенно не стеснялись своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если вы думаете, что открытые геи и лесбиянки появились относительно недавно, подумайте еще раз. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими историческими личностями женского пола, которые совершенно не стеснялись своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые из них участвовали в борьбе за права женщин, а другие просто плевать хотели на общественные условности и делали то, что им заблагорассудится.