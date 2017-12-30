Прекрасная Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Бойфренд голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон телеведущий Колин Жост заявил, что уже готов жениться на своей возлюбленной. Впервые пару увидели вместе только в начале этого года, однако Жост подчеркивает, что Скарлетт он просто боготворит и всегда хочет быть вместе с ней.

Официального предложения руки и сердца звезда фильма "Остров" еще не получила, однако есть сведения, что Колин уже выбирает кольцо для любимой. Отношения между Йоханссон и Колином завязались еще прошлой весной – влюбленных познакомили общие друзья на одной из вечеринок. Однако Скарлетт не спешила афишировать новый роман, ведь на тот момент переживала тяжелый бракоразводный процесс с Романом Дорьяком. Развод оказался непростым не из-за имущественных претензий кого-либо из супругов, а из-за прав на опеку над маленькой дочерью.

Теперь уже бывший супруг хотел забрать малышку во Францию, но актрисе удалось отвоевать дочь. Теперь Скарлетт, уже ничего не опасаясь, появляется на публике вместе с новым кавалером. Недавно папарацци даже застали ее за поцелуем с Колином прямо на улицах Нью-Йорка. Впрочем, примет ли актриса предложение, пока неизвестно.