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Дочь Дональда Трампа была замечена на вечеринке Playboy

Тиффани Трамп
10:32 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В центре внимания на очередной масштабной вечеринке, устроенной Playboy, в этот раз оказалась дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Тиффани

Сын Хью Хефнера, основавшего империю Playboy, в лучших традициях своего отца устроил довольно эпатажную вечеринку, на которой журналисты заметили не только различных знаменитостей, но и дочь Дональда Трампа.

Тиффани Трамп была замечена в компании Купера Хефнера, с которым, судя по снимкам, девушка весьма весело проводила время.

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Несмотря на то, что Тиффани появилась на вечеринке среди профессиональных моделей, снимающихся для журнала, девушка довольно эффектно смотрелась рядом с красавицами.

В Сети уже стали обсуждать возможный роман Тиффани и Купера.

Стоит напомнить, ранее Дональд Трамп старался поместить свою бывшую супругу Марлу Мейплз на обложку Playboy, однако так и не сумел добиться ее участия в фотосессии.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Playboy, Вечеринка, Купер Хефнер, Тиффани Трамп.
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