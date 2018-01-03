Дочь Дональда Трампа была замечена на вечеринке Playboy

Сын Хью Хефнера, основавшего империю Playboy, в лучших традициях своего отца устроил довольно эпатажную вечеринку, на которой журналисты заметили не только различных знаменитостей, но и дочь Дональда Трампа.

Тиффани Трамп была замечена в компании Купера Хефнера, с которым, судя по снимкам, девушка весьма весело проводила время.

Несмотря на то, что Тиффани появилась на вечеринке среди профессиональных моделей, снимающихся для журнала, девушка довольно эффектно смотрелась рядом с красавицами.

В Сети уже стали обсуждать возможный роман Тиффани и Купера.

Стоит напомнить, ранее Дональд Трамп старался поместить свою бывшую супругу Марлу Мейплз на обложку Playboy, однако так и не сумел добиться ее участия в фотосессии.