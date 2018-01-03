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Олега Табакова отключили от аппаратов

Олег Табаков
09:52 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Олегу Табакову, который длительное время находится в больнице, стало лучше.

Медики отключили артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас артист находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Его сознание остается ясным.

абаков реагирует на осмотр и даже предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентируется в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура.

Актер Олег Табаков перенес экстренную операцию

Сейчас Олег Павлович самостоятельно дышит через дыхательную трубку, установленную в трахее. Из-за этого актер пока не может разговаривать, он общается с родственниками и врачами письменно.

Ранее стало известно, что в ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили работников элитной частной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, проигнорировали серьезное заболевание. В Первой градской больнице, куда был доставлен в критическом состоянии актер, сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди.

Между тем точной информации о том, что за болезнь поразила Олега Павловича, нет. Сообщалось, что у артиста возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста "синдром глубокого оглушения".

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Новости шоу бизнеса, Аппараты, Артист, Больница, Олег Табаков, Операция.
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