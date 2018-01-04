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Алина Гросу похвасталась возвращением с России

Алина Гросу
11:08 Сегодня Телеграф
www.obozrevatel.com
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: По словам Гросу, во время написания поста она ехала на съемки.

Украинская певица Алина Гросу, которая пытается строить карьеру в России и большую часть времени проводит в Москве, вернулась в Киев.

Об этом свидетельствует запись в ее Instagram-аккаунте.

"Прилетела я сегодня (3 декабря. - Ред.) в Киев. Со всем своим праздничным настроением... И случайно встретила в центре свою первую любовь, о которой еще в песне "Мелом на асфальте" пела... Такая ностальгия..." - написала артистка.

По словам Гросу, во время написания поста она ехала на съемки.

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Здесь можно послушать песню, о которой упоминает певица:

Ранее Гросу рассказала, что переехала в Москву, потому что мечтала учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова на актерском факультете.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Алина Гросу, Возвращения, Киев, Певица, Россия, Съемки.
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