Алина Гросу похвасталась возвращением с России

Украинская певица Алина Гросу, которая пытается строить карьеру в России и большую часть времени проводит в Москве, вернулась в Киев.

Об этом свидетельствует запись в ее Instagram-аккаунте.

"Прилетела я сегодня (3 декабря. - Ред.) в Киев. Со всем своим праздничным настроением... И случайно встретила в центре свою первую любовь, о которой еще в песне "Мелом на асфальте" пела... Такая ностальгия..." - написала артистка.

По словам Гросу, во время написания поста она ехала на съемки.

Здесь можно послушать песню, о которой упоминает певица:

Ранее Гросу рассказала, что переехала в Москву, потому что мечтала учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова на актерском факультете.