6 января 2018 года состоится премьера невероятного музыкального видео Русланы – певица презентует видео "Отче Наш" и большой рождественский проект "Молитва Света".

6 января 2018 года состоится премьера невероятного музыкального видео Русланы – певица презентует видео "Отче Наш" и большой рождественский проект "Молитва Света". Накануне Нового года, после более чем 10-летнего перерыва, Руслана возвращается к традиции великих Рождественских проектов! Артистка представит уникальный по своей концепции проект "Святое Рождество. Молитва Света". Если предыдущие рождественские фильмы имеют более телевизионный, концертный и аутентичный формат вроде рождественских или музыкальных фильмов, то нынешний — прежде всего религиозный и духовный.