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Оля Полякова удивила поклонников новым образом

Оля Полякова
10:47 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В таком виде Суперблондинку еще никто не видел.

Оля Полякова поделилась в Инстаграме свежим селфи, на котором она запечатлена вместе с Юрием Горбуновым и Алексеем Потапенко. Все три "звезды" украинского шоу-бизнеса кардинально изменились при помощи париков.

Подписала Суперблондинка этот снимок так: "Собираемся с пацанами на пати! #модня".

Сначала подписчики певицы подумали, что эти трое будут участвовать в каком-то развлекательном шоу. Но позже все догадки предупредил Потап, выставивший селфи с Горбуновым у себя на страничке в Инстаграме и подписавший фото так: "Лига Смеха All Stars Game."

В комментариях в аккаунте Оли Поляковой фолловеры пришли к выводу, что образ «кудряшки Сью» ей к лицу, поэтому от комплиментов не отбиться еще долго.

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Новости шоу бизнеса, Звезды, Новый образ Поляковой, Оля Полякова, Полякова с кудрями, Потап, Украинские звезды, Юрий Горбунов.
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