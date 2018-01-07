Оля Полякова удивила поклонников новым образом

Оля Полякова поделилась в Инстаграме свежим селфи, на котором она запечатлена вместе с Юрием Горбуновым и Алексеем Потапенко. Все три "звезды" украинского шоу-бизнеса кардинально изменились при помощи париков.

Подписала Суперблондинка этот снимок так: "Собираемся с пацанами на пати! #модня".

Сначала подписчики певицы подумали, что эти трое будут участвовать в каком-то развлекательном шоу. Но позже все догадки предупредил Потап, выставивший селфи с Горбуновым у себя на страничке в Инстаграме и подписавший фото так: "Лига Смеха All Stars Game."

В комментариях в аккаунте Оли Поляковой фолловеры пришли к выводу, что образ «кудряшки Сью» ей к лицу, поэтому от комплиментов не отбиться еще долго.