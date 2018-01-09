Гвинет Пэлтроу объявила о своей помолвке c Брэдом Фэлчаком
Новости шоу бизнеса: олливудская актриса Гвинет Пэлтроу и сценарист Брэд Фэльчак помолвились.
Пэлтроу и ее возлюбленный - сценарист, режиссер и продюсер Фэлчак - объявили о помолвке после трех лет романа. О будущем браке актриса сообщила об этом на личном сайте Goop.
"Нам невероятно повезло встретить друг друга в данный момент жизни, когда наши общие успехи и неудачи могут послужить фундаментом для здоровых и счастливых отношения", - сообщила звезда Голливуда. Также Гвинет выложила в Instagram снимок с Брэдом, сделанный для Goop.
Ранее СМИ сообщали, что помолвка уже состоялась. Отметим, что пара не скрывает своих чувств на публике, с удовольствием выкладывает совместные фотографии в Instagram и активно готовится к свадьбе.
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Пэлтроу 11 лет была замужем за музыкантом Крисом Мартином. У них двое детей. А Фэлчак в течение 6 лет был женат на телевизионном продюсере Сюзанне Фэлчак. У него тоже двое детей.
Пэлтроу и Фэлчака познакомились в 2009 году, когда актриса впервые сыграла эпизодическую роль в сериале "Лузеры", режиссером которого выступил Брэд. В 2013 году режиссер разошелся со своей супругой-продюсером Сюзанн Букиник после 10 лет брака. А уже весной 2014 года Гвинет объявила о своем расставании с супругом и отцом ее детей Крисом Мартином.