Продюсер Олега Винника сделал резонансное заявление

Продюсер певца Александр Горбенко прокомментировал сюжет программы ТСН, в котором журналисты раскрывают тайны личной жизни артиста, оперируя сомнительными фактами.

Певец принял решение прекратить всякое сотрудничество с телеканалом 1+1. Соответствующее заявление продюсер Винника разместил на своей странице в Facebook.

"Обращусь к руководству телеканала. Странно писать этот пост, но так или иначе выразить свою позицию и позицию Артиста считаю необходимым. В сюжете вы целенаправленно, бесцеремонно влезли в личную жизнь Артиста, оскорбили его честь и достоинство, поэтому мне придется расставить точки над "і". Начну с того, что любого рода конфликты, недоразумения, во взаимоотношениях с 1+1 отсутствуют. Когда выпускаются подобные, откровенно заказные сюжеты, необходимо разобраться в причинах", – отреагировал Александр Горбенко.

По слова Горбенко, съемочная группа без приглашения приехала на родину музыканта.

"5 января, когда ваша съемочная бригада с микрофонами и камерами повисла на заборе родительского дома Олега, я выехал из Киева в направлении села. Проехал везде, где вы наследили, ни один приличный человек не согласился отвечать на ваши вопросы, но командировку и два съемочных дня оправдать нужно, поэтому слепили сюжет из того что было. Даже историю песни "Нино" за уши притянули. Сто раз Олег в интервью подробно все рассказывал. Испугали девушку в магазине, сами все придумали и сами поверили. Сенсацию из бреда слепили. Но это все лирика. Опровержением лживой информации, защитой чести и достоинства гражданина Украины Олега Винника займутся юристы, – подчеркнул Горбенко.

"28 декабря Олег приехал навестить и поздравить с Наступающими праздниками маму и родных, уехал 29-го в Киев для подготовки к финальному прямому эфиру Х-фактор 30 декабря. В этот же день, в знак благодарности, в комнату отдыха пациентов районной больницы г. Жашков был доставлен и установлен большой LCD телевизор. Это было за неделю до вашего визита, и вы смеете утверждать, что Олег не бывает на родине и не приезжает к родственникам. К вопросу о благотворительности. Мы не ведем "Список добрых дел", не участвуем в громких благотворительных аукционах и мероприятиях. С Артистом ежегодно обсуждается бюджет благотворительного фонда, в штате есть человек, который занимается адресной помощью, помогаем людям в меру своих возможностей, но нигде и никогда не будем кричать об этом. Мои слова вам подтвердят десятки людей из окопов, медучреждений, православных и общественных организаций", – написал продюсер.

Напоследок Александр Горбенко заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом 1+1.

"Сложно не согласиться, что Олег Винник является самой рейтинговой персоной на телевидении Украины. Любое проявление и инфоповод с его именем вызывает огромный интерес со стороны зрителей и высокие рейтинги. Олег Винник по телефону озвучил мне свою позицию: Мы прекращаем сотрудничество с телеканалом 1+1 и всеми проектами, которые транслируются на данном канале", – подытожил он.