Украинская певица Руслана опубликовала кадры с новогодней фотосессии, где она позирует вместе с маленькой крестницей.

Украинская певица Руслана опубликовала кадры с новогодней фотосессии, где она позирует вместе с маленькой крестницей. На странице в Facebook исполнительница выложила ряд фото, где позирует в вышиванке рядом с елкой, а на руках держит крестницу. "Мы с Катюшей, моей маленькой крестной дочуркой, провели весь день! Это дочка моего друга, известного продюсера Павла Грицака. Я стала крестной мамой Катеньки. Вот мы впервые с ней сегодня провели весь день под елкой. Я качала ее, напевая древние украинские колыбельные мотивы, которым меня научили в Карпатах старшие люди. Катенька сразу забывала о своих слезках и начинала улыбаться. Мы были счастливы, на седьмом небе. И сделали себе на память эту фотосессию", - говорится в сообщении. Также артистка рассказала, что специально для своей маленькой крестницы она создала собственную колыбельную "Ходит сон", словами которой сразу же и поделилась.