Нина Матвиенко получит спецпремию "Человека года"

Об этом во вторник во время пресс-конференции "Человек года - 2017" заявил генеральный директор общенациональной программы "Человек года" Аркадий Райцин.

"Еще одна важная традиционная премия. В 2012 году ушел из жизни наш выдающийся современник, выдающийся украинский кутюрье, член Высшего академического совета с первых лет ее основания, обладатель премии "Человек года" - Михаил Воронин. Высшим академическим советом была основана премия, которая носит имя Михаила Львовича Воронина, - "За высокий стиль жизни" и эта премия будет вручаться четвертый год подряд. Прошлые годы обладателями этой премии были Вахтанг Кикабидзе - известный грузинский певец, а также народные артисты Украины - Юрий Рыбчинский и Игорь Поклад. По результатам 2017 года, ее получит народная артистка Украины, Герой Украины Нина Матвиенко. Она не только певица, она режиссер и актриса", - рассказал Райцин.

Кроме того, международными премиями отмечен ряд культурных деятелей, которые сделали вклад в развитие культуры и искусства Украины на мировой арене.

Международную премию за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины получила Народная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская. Также Международную премию в отрасли культуры и искусства получили популярные эстрадные певицы Сестры Роуз.

"Здесь очень интересная историческая судьба. Они - киевлянки. Их семья родилась в Киеве, проживали в Киеве, и в конце 70-х годов прошлого века семья переехала в США. Сестры сделали мощную карьеру. Они очень востребованы и активно гастролируют в США и Канаде", - рассказал Райцин.

Международной премией в отрасли культурных контактов и культурного сближения народов отмечен народный артист Молдовы Ион Суручану. Ежегодно международные и специальные премии присуждаются известным политикам и общественным деятелям международного масштаба, авторитетным дипломатам и меценатам, выдающимся представителям культуры и искусства за их вклад в развитие Украины. Как сообщалось, торжественная церемония вручения премии "Человек года - 2017" состоится 24 марта 2018 года в Национальной опере Украины.