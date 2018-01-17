https://telegraf.com.ua/files/2018/01/0933505-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3856702-v-ssha-skonchalsya-rezhisser-politseyskoy-akademii-hyu-uilson.html
В США скончался режиссер "Полицейской академии" Хью Уилсон
12:47 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Кинематографист Хью Уилсон, создавший первую часть популярной серии фильмов "Полицейская академия", скончался 14 января на 75-м году жизни.
В Шарлотсвилле в США скончался режиссер и сценарист первого фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон, пишет korrespondent.net. Кинематографист умер 14 января на 75-м году жизни.
Помимо "Полицейской академии", он также является создателем сериала "Радио Цинциннати", фильмов "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого", а также других проектов.
Хью Уилсон был удостоен престижной телевизионной премии "Эмми".
"Радио Цинциннати" и "Место Фрэнка" часто попадают в списки лучших телевизионных комедий всех времен.
"Полицейская академия" также стала комедийным хитом, впоследствии вышло еще несколько сиквелов.
Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
Telegraf.com.ua