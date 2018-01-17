В США скончался режиссер "Полицейской академии" Хью Уилсон

В Шарлотсвилле в США скончался режиссер и сценарист первого фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон, пишет korrespondent.net. Кинематографист умер 14 января на 75-м году жизни.

Помимо "Полицейской академии", он также является создателем сериала "Радио Цинциннати", фильмов "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого", а также других проектов.

Хью Уилсон был удостоен престижной телевизионной премии "Эмми".

"Радио Цинциннати" и "Место Фрэнка" часто попадают в списки лучших телевизионных комедий всех времен.

"Полицейская академия" также стала комедийным хитом, впоследствии вышло еще несколько сиквелов.

Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.