Лучшая подборка чарующих снимков французского актера Омара Си.

20 января свое день рождения отмечает Омар Си - французский киноактер, лауреат премии "Сезар" за лучшую мужскую роль. В числе известных актерских работ Си такие фильмы, как "1+1", "Шоколад", "Люди Икс: Дни минувшего будущего". Актер проснулся знаменитым в 2011 году после ошеломляющего успеха картины "1+1", ставшей самым успешным французским фильмом за всю историю кинематографа. Роль непосредственного и забавного Дрисса, взявшегося после криминального прошлого заботиться о парализованном аристократе и вернувшего ему любовь к жизни, позволила ему стать первым актером африканского происхождения, получившим главную кинонаграду Франции "Сезар". Затем последовали съемки у обладателя "Оскара" Мишеля Гондри в сюрреалистической картине по произведению Бориса Виана "Пена дней". Актер занял достойное место среди звезд французского кино - Одри Тоту и Ромена Дюри. Сейчас актер работает на две страны, играя в заокеанских блокбастерах роли второго плана ("Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Мир юрского периода") и периодически наведываясь на родину ради серьезных главных ролей.