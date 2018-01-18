Пробежать марафон – это как совершить маленький подвиг.

Пробежать марафон – это как совершить маленький подвиг. Люди посвящают много времени и сил, чтобы подготовиться к забегу. Фотограф Эдди Коэн сделал интересную серию снимков под названием "Боль и Слава", в которой показал фотографии бегунов до и после гонки. "Мне было интересно запечатлеть одновременно состояние истощения и эйфории", — объясняет Коэн. Он хотел показать, как отразились эти 26,2 мили на физиологии и психологии человека. Все бегуны по-разному справлялись с эмоциями: некоторые улыбались и кричали от радости, а другие не сдерживались и плакали. Предлагаем вам взглянуть, что же получилось.