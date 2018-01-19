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Том Круз вновь получил травму на съемках фильма "Миссия невыполнима 6"

Том Круз
12:27 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 55-летний актер снова травмировал ногу на съемках.

Последнее время Тому Крузу не везет. 55-летний актер, который уже давно главную ставку делает на то, что сам выполняет даже самые опасные трюки, снова получил травму.

Неприятность приключилась с Томом за последние несколько месяцев уже во второй раз, и снова на съемках шестой части франшизы "Миссия невыполнима". В прошлый раз все было очень серьезно.

Тогда в попытке перепрыгнуть с крыши одного дома на другую, он недопрыгнул – и со всей силы ударился о стену, сломав себе лодыжку. В итоге съемки были остановлены на 7 недель.

И вот теперь, не проработав и недели с момента возвращения на съемочную площадку, он снова травмировал ногу.

Том должен был, запрыгнув на подоконник, совершить прыжок вниз на страховочном тросе. Но актер ухитрился промахнуться мимо края подоконника и рухнул на пол.

Как утверждает один из членов съемочной группы, Том сильно хромал, а на следующий день он добрался до съемочной площадки, опираясь на костыль.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Миссия невыполнима 6, Съемки, Том Круз, Травма ноги.
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