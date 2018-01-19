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59-летнюю Шэрон Стоун застукали в объятиях молодого бойфренда

Шэрон Стоун
12:57 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info

Новости шоу бизнеса: Известная голливудская актриса Шэрон Стоун удивила и взбудоражила своих фанатов.

Недавно в прессе появились фотографии, на которых запечатлена артистка, страстно целующаяся с парнем, который намного моложе ее.

Некоторое время назад во время интервью Шэрон Стоун говорила, что после двух не совсем удачных браков она не собирается заводить новые отношения. Однако папарацци заметили знаменитость, когда она выходила из кинотеатра, в котором проходила трансляция новой картины "Мозаика", где снималась Стоун. Одетая в клетчатое пальто она без стеснения страстно поцеловала молодого брюнета, который в это время держал ее за шею.

Возраст нового избранника звезды не смог удивить поклонников, так как до этого у Шэрон Стоун был возлюбленный Мартин Мик, который на 22 года моложе знаменитости. Отметим, что с Миком звезда встречалась три года. Все последующие поклонники артистки, были также моложе ее.

Напоминаем, что на протяжении долгого времени Шэрон Стоун не появлялась на красных дорожках со своими возлюбленными. Недавно, на вручении премии "Золотой глобус" знаменитость появилась не с бойфрендом, а со старшим приемным сыном Роаном.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Бойфренд, Молодой бойфренд, Фото, Шэрон Стоун.
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