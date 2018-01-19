32-летний визажист Анар Агакишиев из Азербайджана давно зарекомендовал себя, как один из лучших мастеров своего дела.

32-летний визажист Анар Агакишиев из Азербайджана давно зарекомендовал себя, как один из лучших мастеров своего дела на территории СНГ, и продолжает удивлять нас результатами своих работ. Больше всего у Анара получается делать женщин моложе своих лет. Благодаря его таланту пожилые женщины теряют сразу несколько десятков лет, так как визажист умело скрывает возрастные изменения при помощи косметики.