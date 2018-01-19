Экстремальная свадьба над каньоном Моаб.

Существует много способов сказать "Да!" во время бракосочетания, но не все так смелы, как Райан Дженкс (Ryan Jenks) и Кимберли Веглин (Kimberly Weglin). После помолвки, проведённой на растянутой сети над каньоном Моаб (Moab canyon), влюблённые авантюристы решили провести свадебную церемонию в том же месте — прямо на "паутине". Жених и невеста связали себя узами брака на высоте 122 метров, а фотографы Эбби (Abbi) и Каллен Хирнс (Callen Hearnes) запечатлели экстремальную свадебную церемонию, сделав потрясающие и захватывающие дух фотографии. Но брачующимся было мало необычного места для проведения церемонии: пара украсила свою свадьбу и другими экстремальными элементами. Пока Райан и Кимберли обменивались обетами, их друзья выполняли различные воздушные трюки рядом с местом бракосочетания, а друзья-бейсджамперы спрыгнули со скал, украсив "паутину" пятью тысячами лепестков роз.