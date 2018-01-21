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Британский певец Эд Ширан сделал предложение своей девушке
12:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярный британский исполнитель и актер Эд Ширан сообщил поклонникам о радостной новости.

Недавно он сделал предложение женитьбы своей любимой девушке – хоккеистке Черри Сиборн. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Стал женихом еще до Нового года. Мы очень счастливы и влюблены, и наши коты тоже за нас очень рады", - забавно подписал фото Ширан с любимой, объясняя, что предложение бракосочетания состоялось еще несколько недель назад.

Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только от 2015 года. Девушка Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Британский певец, Помолвка, хоккеистка, Черри Сиборн, Эд Ширан.
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