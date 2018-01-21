Британский певец Эд Ширан сделал предложение своей девушке

Недавно он сделал предложение женитьбы своей любимой девушке – хоккеистке Черри Сиборн. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Стал женихом еще до Нового года. Мы очень счастливы и влюблены, и наши коты тоже за нас очень рады", - забавно подписал фото Ширан с любимой, объясняя, что предложение бракосочетания состоялось еще несколько недель назад.

Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только от 2015 года. Девушка Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года.