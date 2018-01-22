https://telegraf.com.ua/files/2018/01/1000-745-5fa1e58940a5ed3a247d7dfe29cea3ed-YTc0YmU5N2UyMA-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3867424-megan-markl-narushila-korolevskiy-zapret.html
Меган Маркл нарушила королевский запрет
12:40 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Когда девочка попросила у Маркл автограф, она не смогла ей отказать.
Принц Гарри с невестой Меган Маркл побывал в Кардиффе. На публике Маркл появилась в черном пальто от Stella McCartney, клетчатом блейзере и брюках. Свой стильный образ она дополнила сапогами и сумкой от DeMellier London.
Во время встречи с жителями Кардиффа Меган нарушила королевский запрет. Когда девочка попросила у Маркл автограф, она не смогла ей отказать.
Члены монаршей семьи должны блюсти безопасность – им запрещено раздавать автографы. Сделано это для того, чтобы никто не смог подделать подпись.
"Привет, Кейтлин" – такую надпись оставила Меган в блокноте 10-летней Кейтлин Кларк.
Telegraf.com.ua