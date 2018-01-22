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Меган Маркл нарушила королевский запрет

Меган Маркл
12:40 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Когда девочка попросила у Маркл автограф, она не смогла ей отказать.

Принц Гарри с невестой Меган Маркл побывал в Кардиффе. На публике Маркл появилась в черном пальто от Stella McCartney, клетчатом блейзере и брюках. Свой стильный образ она дополнила сапогами и сумкой от DeMellier London.

Во время встречи с жителями Кардиффа Меган нарушила королевский запрет. Когда девочка попросила у Маркл автограф, она не смогла ей отказать.

Члены монаршей семьи должны блюсти безопасность – им запрещено раздавать автографы. Сделано это для того, чтобы никто не смог подделать подпись.

"Привет, Кейтлин" – такую надпись оставила Меган в блокноте 10-летней Кейтлин Кларк.

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Новости шоу бизнеса, Автограф, Запрет, Королевский запрет, Меган Маркл, Нарушение.
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