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Муж Марго Робби не одобряет ее совместную работу с Леонардо Ди Каприо

Марго Робби
12:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Сотрудничество с Тарантино обещает стать поворотным этапом в карьере Робби.

27-летняя актриса Марго Робби скоро приступит к съемкам у Квентина Тарантино. В новой картине красавица-австралийка снимется вместе с Леонардо Ди Каприо. Ранее актеры работали вместе на съемочной площадке фильма "Волк с Уолл-стрит", и, как писали СМИ, между ними разгорелась "химия".

Однако, несмотря на все домыслы, на тот момент Марго уже достаточно длительное время встречалась с продюсером Томом Акерли. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в декабре 2016 года. Рождение первенца пока никак не входит в планы Марго.

Сотрудничество с Тарантино обещает стать поворотным этапом в карьере Робби. Ее супруг категорически против ее работы с Ди Каприо, который, по мнению Тома, уже давно неравнодушен к его жене.

Известно также, что самый завидный холостяк Голливуда предпочитает блондинок, поэтому Марго соответствует его вкусу.

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Новости шоу бизнеса, Карьера, Леонардо ди Каприо, Марго Робби, Муж, Совместная работа, Съемки.
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