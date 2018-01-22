Муж Марго Робби не одобряет ее совместную работу с Леонардо Ди Каприо

27-летняя актриса Марго Робби скоро приступит к съемкам у Квентина Тарантино. В новой картине красавица-австралийка снимется вместе с Леонардо Ди Каприо. Ранее актеры работали вместе на съемочной площадке фильма "Волк с Уолл-стрит", и, как писали СМИ, между ними разгорелась "химия".

Однако, несмотря на все домыслы, на тот момент Марго уже достаточно длительное время встречалась с продюсером Томом Акерли. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в декабре 2016 года. Рождение первенца пока никак не входит в планы Марго.

Сотрудничество с Тарантино обещает стать поворотным этапом в карьере Робби. Ее супруг категорически против ее работы с Ди Каприо, который, по мнению Тома, уже давно неравнодушен к его жене.

Известно также, что самый завидный холостяк Голливуда предпочитает блондинок, поэтому Марго соответствует его вкусу.