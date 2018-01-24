Снимки знаменитого молодого поколения Голливуда, что только начинают свой длинный карьерный путь.

Снимки знаменитого молодого поколения Голливуда, что только начинают свой длинный карьерный путь. Они молоды, полны сил, уверенности и таланта. Именно на них возложена миссия не только поддерживать уровень кинематографа, но еще и суметь доказать, что всегда есть куда расти. Для молодых людей каждый из них может послужить примером, для более старшего поколения они являются гордостью и надеждой на превосходное будущее.