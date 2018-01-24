Те, кто косплеил несуществующих персонажей, превратились в их реальные копии.

Все любят хорошие истории, а как известно ни одна хорошая история не обходится без ярких персонажей. Поэтому сами истории мы можем и подзабывать, но вот любимых персонажей никогда. К счастью, их нам также не дадут забыть косплееры, которые мастерски умеют перевоплощаться в любимых героев. Собираясь на разнообразные комик-коны, косплееры детально продумывают все части своего костюма, чтобы максимально походить на выдуманного персонажа или реальную знаменитость. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но сегодня мы хочем показать вам ребят, которые настолько похожи на объект своих косплеев, что некоторых из них буквально невозможно отличить, а те, кто косплеил несуществующих персонажей, превратились в их реальные копии.