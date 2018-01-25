72-летняя Хелен Миррен вышла в свет в платье-вышиванке

Знаменитая английская актриса Хелен Миррен на британском шоу This Morning появилась в платье с вышивкой в восточнославянском стиле от бренда Eponine. Похожие узоры и орнаменты можно найти на традиционной украинской вышиванке, а также на национальных русских и белорусских костюмах. Образ актриса дополнила красными полусапожками от Brooke за 280 долларов (примерно 8000 грн).

Известно, что актриса – наполовину русская (по отцу). Настоящее имя Хелен Миррен – Елена Миронова. Ее дед приехал в Великобританию во время революции и решил осесть в Лондоне. Возможно поэтому для шоу Хелен выбрала такой наряд, возвращаясь к своим славянским корням.

Хелен Миррен не привыкать играть титулованных особ – ранее актриса воплощала образ Елизаветы II в фильме "Королева", а теперь перевоплотится в Екатерину II для нового сериала HBO. Эту информацию подтвердила сама актриса во время церемонии "Золотой глобус".