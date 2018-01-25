Солистка из "НеАнеглов" порадовала потрясающим внешним видом

Певица сфотографировалась в красивом красном платье и показала новое фото в соцсети. Виктория Смеюха поделилась в Инстаграме свежим снимком, на котором она запечатлена в роскошном платье и туфлях на шпильке. На этот раз певица облачилась во все красное и даже губы накрасила помадой в тон одежды.

Подписала солистка "НеАнгелов" свое фото так: "На любую сцену реагирую как бык на красную тряпку))) Хочется сразу "овладеть"!". За ночь лайк этому фото поставили более двух с половиной тысяч пользователей Инстаграма, подписанных на аккаунт звезды, владеющей необыкновенным голосом.

Известно, что Виктория Смеюха отдыхает сейчас в Париже, поэтому и радует фанатов необыкновенными фотографиями в социальной сети, после чего фолловеры заваливают ленту комментариев комплиментами.