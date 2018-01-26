Мелания Трамп удивила первый выходом в этом году

Мелания Трамп долго не появлялась на публике. Первая леди США также не сопровождает мужа в официальной поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

25 января, Мелания Трамп впервые с начала года вышла в свет. Первая леди посетила музей Холокоста в Вашингтоне за два дня до Международного дня памяти жертв Холокоста, который отметят в эту субботу.

Мелания осмотрела музей, а также почтила память погибших у молитвенной стены минутой молчания. Для выхода в свет первая леди США выбрала серое пальто с карманами от Dolce & Gabbana и черные туфли.