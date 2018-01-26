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Мелания Трамп удивила первый выходом в этом году
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22:44 Пт, 26 Январь 2018 Телеграф
Фото: instagram.com/flotus
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Мелания Трамп долго не появлялась на публике. Первая леди США также не сопровождает мужа в официальной поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.
25 января, Мелания Трамп впервые с начала года вышла в свет. Первая леди посетила музей Холокоста в Вашингтоне за два дня до Международного дня памяти жертв Холокоста, который отметят в эту субботу.
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Мелания осмотрела музей, а также почтила память погибших у молитвенной стены минутой молчания. Для выхода в свет первая леди США выбрала серое пальто с карманами от Dolce & Gabbana и черные туфли.
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