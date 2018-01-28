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Стало известно, почему Меган Маркл не может носить королевские украшения

Меган Маркл
12:46 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон периодически появляется в драгоценностях принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри поженятся в мае. Некоторые СМИ предположили, что на свадьбе Меган, как и Кейт Миддлтон в свое время, примерит одну из тиар принцессы Дианы. А вот до торжества 36-летней актрисе запрещено выходить в свет в украшениях из фамильного фонда: согласно королевскому регламенту, незамужняя женщина не может носить тиару.

В чем Меган Маркл пойдет к алтарю: роскошные эскизы будущего свадебного платья (Фото) 

Отметим, что Кейт Миддлтон периодически появляется в драгоценностях принцессы Дианы. На торжественных ужинах герцогиня Кембриджская дополняет свои образы украшениями, которые носила мать Уильяма и Гарри.

Меган Маркл получит титул ниже, чем у Кейт Миддлтон

"Бриллианты и тиары не носят каждый день. Кроме того, надеть их может только замужняя леди. Для женщины это знак статуса и символ, который показывает окружающим, что у тебя уже есть супруг и твое сердце занято", - рассказал BBC эксперт по королевскому этикету Грант Гарольд. По этой причине Меган сможет носить королевские драгоценности только после официальной церемонии.

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Новости шоу бизнеса, Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, Украшения.
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