Украинский фотограф отдал 10 лет своей жизни одному лишь проекту, и он настолько интимный, что заставит вас полностью его прочувствовать.

Украинский фотограф отдал 10 лет своей жизни одному лишь проекту, и он настолько интимный, что заставит вас полностью его прочувствовать. Евгений Котенко на протяжении 10 лет снимал через своё кухонное окно одну и ту же скамейку в парке, и в то время как её цвет регулярно менялся, некоторые вещи оставались прежними. "Я не придерживался каких-то временных ограничений или целей, я просто выходил на кухню и выглядывал в окно, - сказал в своём интервью Радио Свобода Котенко. - Обычно было на что посмотреть". Хотя Котенко утверждает, что у него есть приятные воспоминания о соседях и дворе, где он вырос, "было и много плохих вещей, о которых лучше не думать". "Сложнее всего было видеть людей, с которыми ходил в школу, которые выпивали на этой скамейке, а затем ползли домой, как рептилии. Я боялся, что если я выйду на улицу, то стану одним из них", - говорит парень. Котенко также рассказал, что ни один из объектов, которые он снимал, не обращали внимание на его камеру. Что касается проекта, то его работы можно было посмотреть в киевском арт-пабе до 26 января. Заметим, что у зрителей данный проект вызвал различную реакцию. "Некоторые смеялись, другие жаловались, что я только сосредоточен на алкоголиках". И хотя в 2017 году фотограф переехал, он все равно собирается продолжать свою работу. "Я переместился всего лишь на один километр дальше по дороге", - отмечает он. Его же родители всё ещё живут в квартире с тем же видом.