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Александр Кривошапко показал милый снимок из семейного архива
00:08 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певец выложил фото с самым близким человеком.
Певец Александр Кривошапко, который недавно стал папой, редко делится подробностями личной жизни или снимками со своими близкими.
А вот недавно Александр Кривошапко решил поделиться со своими подписчиками снимком со своей мамой. Артист опубликовал пост, где на фото он целует маму.
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К слову, в посте Александр Кривошапко объяснил, что сейчас занят семьей и своей работой, поэтому решил меньше внимания уделять социальным сетям. Поэтому удалил всех, на кого был подписан.
Отметим, что очень долго никто не знал о новой возлюбленной Александра, а потом неожиданно появилась новость о ее беременности. И вот, он папа. Видимо, отцовство у него отнимает много времени.
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