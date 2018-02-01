Александр Кривошапко показал милый снимок из семейного архива

Певец Александр Кривошапко, который недавно стал папой, редко делится подробностями личной жизни или снимками со своими близкими.

А вот недавно Александр Кривошапко решил поделиться со своими подписчиками снимком со своей мамой. Артист опубликовал пост, где на фото он целует маму.

Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko) Янв 27, 2018 at 5:46 PST

К слову, в посте Александр Кривошапко объяснил, что сейчас занят семьей и своей работой, поэтому решил меньше внимания уделять социальным сетям. Поэтому удалил всех, на кого был подписан.

Отметим, что очень долго никто не знал о новой возлюбленной Александра, а потом неожиданно появилась новость о ее беременности. И вот, он папа. Видимо, отцовство у него отнимает много времени.