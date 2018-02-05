Преподаватель фотографии и искусства в средней школе в течение 27 лет - Джозеф Сабо фотографировал американских подростков на протяжении почти 2о лет.

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене - Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет. В этих фотографиях есть всё: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность, неловкость, позерство и счастье. Мир американской средней школы, улиц, автостоянок и пляжей. Итогом стали две книги фотографий - Almost Grown и Teenage. «Я хотел показать, какие они», - сказал позже Джозеф Сабо.