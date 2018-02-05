Иран является многовековым мусульманским государством со строгими и консервативными правилами, особенно что касается женщин, алкоголя и отношения к старшим.

Иран является многовековым мусульманским государством со строгими и консервативными правилами, особенно что касается женщин, алкоголя и отношения к старшим. Однако микроблог в социальной сети «Инстаграм», где наследники самых богатых семей Ирана выкладывают свои фотографии, доказывает, что золотая молодежь Востока не хуже европейцев умеет веселиться. Розовые Bentley, дизайнерская одежда и девушки в бикини или в платьях с бесконечным декольте лишь то немногое, чем заполнены скучные будни богатых деток.