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Брэд Питт по-прежнему влюблен в Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон
15:48 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Брэд Питт никак не может забыть свою первую любовь.

Телохранитель Крис Херцог, ранее работавший на Брэда Питта, признался в любви актера к Дженифер Энистон.

По словам Херцога, не только Питт продолжает любить Энистон, но и она тоже имеет к нему чувства. Актер недавно даже повторно признавался ей в любви, однако она осталась безответной.

Актриса в настоящий момент живет в счастливом браке с актером Джастином Теру и не собирается разрушать семью, тем более, что инициатором их тогдашнего разрыва стал именно Питт, бросивший ее из-за невозможности подарить ребенка.

Сам актер пока никак не прокомментировал откровения своего бывшего телохранителя. В настоящий момент у него нет серьезных отношений, а продолжительный брак с Анджелиной Джоли, распавшийся по обоюдному решению, он восстанавливать не собирается.

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Новости шоу бизнеса, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Крис Херцог, Первая любовь, Телохранитель.
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