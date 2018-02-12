Брэд Питт по-прежнему влюблен в Дженнифер Энистон

Телохранитель Крис Херцог, ранее работавший на Брэда Питта, признался в любви актера к Дженифер Энистон.

По словам Херцога, не только Питт продолжает любить Энистон, но и она тоже имеет к нему чувства. Актер недавно даже повторно признавался ей в любви, однако она осталась безответной.

Актриса в настоящий момент живет в счастливом браке с актером Джастином Теру и не собирается разрушать семью, тем более, что инициатором их тогдашнего разрыва стал именно Питт, бросивший ее из-за невозможности подарить ребенка.

Сам актер пока никак не прокомментировал откровения своего бывшего телохранителя. В настоящий момент у него нет серьезных отношений, а продолжительный брак с Анджелиной Джоли, распавшийся по обоюдному решению, он восстанавливать не собирается.