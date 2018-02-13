Эти 30 портретов — часть проекта "Мир в Лицах. Сибирь".

Рассказывает фотограф Александр Химушин: Год скитаний по самым дремучим уголкам Сибири и Монголии. 40 000 км в одиночку за рулем внедорожника, в т.ч. в зимнее время. Знакомство с культурой и традициями многих коренных народов. Встречи с сотнями людей разных судеб и занятий. Десятки тысяч кадров. Чтобы подготовить эти портреты ушел месяц на разбор только малой части отснятого материала. Однако я ни на минуту не сожалею о том, что взялся за этот масштабный проект и уже скоро еду дальше! Очень рад, что мне выпала возможность увидеть самому и показать всему миру гордые лица и уникальную культуру наших коренных народов!