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Тина Кароль показала, как сын поздравил ее с Днем святого Валентина

Тина Кароль
00:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Певицу ждали преданные члены многотысячного фан-клуба певицы.

14 февраля Тина Кароль проводит в гастрольном туре в поддержку альбома "Интонации". На днях певица с аншлагами выступила в Неаполе и Минске.

Самая красивая женщина прошлого года по версии Viva! Тина Кароль привезла в Италию и Беларусь шоу, которое уже успели увидеть украинские зрители. В сопровождении живого состава музыкантов, балета двойников Kozar Dance Theatre артистка исполняла свои лучшие хиты и премьеры песен из нового альбома "Интонации".

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В концерте принимал участие знаменитый американский барабанщиц Ray Marshall. Благодаря переносной телевизионной станции на большом экране на сцене концерт транслировался в режиме реального времени с наложением визуальных эффектов.

В обоих городах певицу ждали преданные члены многотысячного фан-клуба певицы "ФанТина". В аэропорту в Неаполе певицу встречали с хлебом-солью, а на самом концерт - многотысячный концертный зал участвовал во флешахмобах, поднимая флаги Украины и таблички с надписями "Дякую".

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Социальные сети пестрят всевозможными видео с концерта певицы.

А сама Тина Кароль сегодня обрадовала поклонников трогательным снимком в своем Инстаграм (@tina_karol), опубликовав скриншот скайпа, как ее сын Вениамин поздравил маму с Днем всех влюбленных.

На открытке Вени было написано на английском "Простите, дамы, моя мама - это мой Валентин".

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Новости шоу бизнеса, День Святого Валентина, Знаменитость, Певица, Тина Кароль, Фото.
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