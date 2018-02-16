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Ева Лонгория поделилась мылым снимком, сделанным во время шопинга
01:34 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Ева Лонгория старается регулярно делиться со своими поклонниками в Instagram новыми фотографиями из повседневной жизни.
Актриса Ева Лонгория показывает себя Instagram такой, какой она есть, не боясь предстать смешной.
Более того, именно благодаря снимку в соцсети поклонники узнали, что Ева готовится впервые стать мамой. Однако фото с животиком знаменитость не часто выкладывает на свою страницу в Instagram, поэтому каждый кадр Лонгории в положении вызывает ажиотаж среди подписчиков.
Так, недавно актриса опубликовала снимок из примерочной.
На нем Ева держит футболку с забавной надписью: "Мне нравится думать, что вино тоже скучает". В свою очередь шутливый кадр знаменитость подписала: "Я очень на это надеюсь", чем повеселила поклонников.
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