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Ева Лонгория поделилась мылым снимком, сделанным во время шопинга

Ева Лонгория
01:34 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ева Лонгория старается регулярно делиться со своими поклонниками в Instagram новыми фотографиями из повседневной жизни.

Актриса Ева Лонгория показывает себя  Instagram такой, какой она есть, не боясь предстать смешной.

Более того, именно благодаря снимку в соцсети поклонники узнали, что Ева готовится впервые стать мамой. Однако фото с животиком знаменитость не часто выкладывает на свою страницу в Instagram, поэтому каждый кадр Лонгории в положении вызывает ажиотаж среди подписчиков.

Так, недавно актриса опубликовала снимок из примерочной.

 

На нем Ева держит футболку с забавной надписью: "Мне нравится думать, что вино тоже скучает". В свою очередь шутливый кадр знаменитость подписала: "Я очень на это надеюсь", чем повеселила поклонников.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Ева Лонгория, Звезда, Знаменитости, Фото.
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