Ева Лонгория поделилась мылым снимком, сделанным во время шопинга

Актриса Ева Лонгория показывает себя Instagram такой, какой она есть, не боясь предстать смешной.

Более того, именно благодаря снимку в соцсети поклонники узнали, что Ева готовится впервые стать мамой. Однако фото с животиком знаменитость не часто выкладывает на свою страницу в Instagram, поэтому каждый кадр Лонгории в положении вызывает ажиотаж среди подписчиков.

Так, недавно актриса опубликовала снимок из примерочной.

На нем Ева держит футболку с забавной надписью: "Мне нравится думать, что вино тоже скучает". В свою очередь шутливый кадр знаменитость подписала: "Я очень на это надеюсь", чем повеселила поклонников.