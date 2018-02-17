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Адам Левин и Бехати Принслу стали родителями во второй раз

Адам Левин и Бехати Принслу
15:24 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудский бэби-бум 2018 года официально открыла Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Адам Левин и Бехати Принслу вновь стали родителями! У супругов, которые воспитывают годовалую дочь Дасти Роуз, снова родилась малышка. Девочку назвали Гео Грейс Левин.

Официально пара не прокомментировала радостное событие, но осведомленные источники подтвердили информацию.

Адам и Бехати очень счастливы прибавлению в семье. Они удивительные родители, а их близкие в восторге от этого.

В одном из последних интервью Эллен ДеДженерес спросила солиста Maroon 5, хочет ли он стать многодетным отцом, на что он ответил с присущим ему чувством юмора:

Наверное. Я хочу много детей. Я преуспеваю в хаосе. Действительно, я вообще его очень люблю. Моя супруга — единственный ребенок в семье. Именно поэтому она хочет 100 младенцев. Но я не знаю, смогу ли я это сделать.

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Новости шоу бизнеса, Адам Левин, Альманах 2018, Бехати Принслу, Второй ребенок, Знаменитость, Материнство, Отцовство, Певец, Родители.
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